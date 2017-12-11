那個來還被大叔網友硬上 12歲女童：痛到像被針扎

中國29歲男性侵12歲女孩，被判4年6個月有期徒刑。示意圖，與本文無關。（圖擷取自半島晨報）

2017-12-11 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名12歲女孩在網路上認識了大她17歲的男子，之後兩人聊的投和便決定約出去見面，沒想到這名男子早已計畫要性侵這名女孩，即使見面後發現女孩月經來了，仍然強逞獸慾。女孩回家後向家人哭訴，表示「那裡痛得像被針扎」，女孩父親大怒，對男方提告。

根據《半島晨報》報導，中國遼寧省瓦房店市29歲於姓男子今年2月認識了被害女孩，之後便常常約對方出門遊玩，當月28日還誘騙到旅館開房間，儘管女孩告知男子有「月事」在身，但於男哪聽得進去，強行性侵得逞，還染得床單都是血。

女孩父親報案後，於男在3月20日被警方拘留，4月1日批准逮捕。瓦房店市人民法院8月18日開庭審理，認為於男已確實觸犯性侵罪，一審判處於男有期徒刑4年6個月，然而男方當庭認為，女孩本身也有錯，一審判決過重，要求法院二審能夠減輕刑罰。

大連市中級人民法院表示，因為被害人年紀未滿14歲，其主觀狀態和接觸部位缺乏成熟和正確的認知，而被告於男意欲與未滿14歲之女童發生性關係，還以言語威脅強迫其就範，已構成性侵，駁回於男上訴，維持一審判決。