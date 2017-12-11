延續家族政治勢力 拉胡爾甘地當選印度國大黨主席

2017-12-11 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕印度在野黨國大黨（Indian National Congress）今（11）日宣布，由拉胡爾‧甘地（Rahul Gandhi）當選黨主席，預計16日從現任黨主席桑妮雅‧甘地（Sonia Gandhi）手中接棒，延續家族在政治上的勢力。分析指出，拉胡爾必須提出更好的論述，才有機會挑戰出身草根的總理莫迪（Narendra Modi）。

綜合外媒報導，47的拉胡爾在沒有黨內競爭對手的情況下當選國大黨新一任黨主席。拉胡爾來自政治世家，他的父親、祖母和曾祖父全都擔任過印度總理，母親桑妮雅更帶領印度國大黨將近20年，拉胡爾的當選也讓家族的政治勢力延續。

拉胡爾出生於印度最著名的政治世家「尼赫魯-甘地家族」，他的曾祖父賈瓦哈拉爾·尼赫魯（Jawaharlal Nehru）是印度獨立後的第一任總理，祖母英迪拉·甘地（Indira Gandhi）與父親拉吉夫·甘地（Rajiv Gandhi）也都曾擔任印度總理。但拉胡爾21歲時，父親拉吉夫在示威運動時遭到自殺炸彈客刺殺，他的祖母也在父親遇刺的6年前遭到保鑣刺殺。

由於拉胡爾不善公開演說，被印度人民黨（BJP）譏笑為「媽媽的小孩」。拉胡爾曾在2014年為國大黨操盤大選，結果卻非常難堪，甚至將執政大權拱手讓給印度人民黨。但拉胡爾最近在選情激烈的古茶拉底省（Gujarat）發表批評莫迪推出廢除舊大鈔政策和商品與服務稅（GST）新制的演說，引起選民相當大的關注。

媒體分析指出，拉胡爾上任後，首先要提出更好的論述，讓印度人民相信國大黨比人民黨好，拉胡爾也得提出更好的經濟主張，才能獲得選民的青睞，在2019年和莫迪的印度人民黨正面交鋒。