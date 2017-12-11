紐約曼哈頓客運站驚傳爆炸 已逮捕1嫌

美國紐約曼哈頓「紐新航港局客運總站」（Port Authority Bus Terminal）驚傳爆炸，現場駐進大批警力。（法新社）

2017-12-11 22:08

上稿時間21:28

更新時間22:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓「紐新航港局客運總站」（Port Authority Bus Terminal）今天（11日）稍早驚傳爆炸，現場聚集大批警力及防爆小組，造成交通大堵塞。據了解目前已逮捕1名嫌犯，詳細情形仍待調查。

綜合外媒報導，事發於當地時間早上7點30分左右，嫌犯疑似在客運站的地下道內引爆鋼管炸彈，由於時值上班時間，一度造成多人恐慌。事發後防爆小組也進入鄰近的地鐵A、C、E線，搜查是否有其他爆裂物。

在推特上有網友翻攝監視器畫面，只見人來人往的通道突然冒出濃煙，1名疑似引爆炸彈的男子倒在地上。據當地媒體指出，除了炸彈客本身之外，並未造成其他傷亡。

「紐新航港局客運總站」是美國最大的客運站，觀光遊客眾多，年運量達到6500萬人。

Moment of explosion #Manhattan #NewYork pic.twitter.com/vw9hJ5pbJN — Jay Gupta （@jaygupta08） 2017年12月11日