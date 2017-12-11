加洲海灣赤裸女浮屍 證實為Google華裔女工程師

法醫已證實，上週發現的女浮屍為任職於Google的華裔女工程師馬楚楚。（圖擷取自《NBC》）

2017-12-11 22:07

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕美國加州上週四（7日）於桑尼維爾（Sunnyvale）海灣步道旁發現一具女性浮屍，警方9日證實死者為Google華裔女工程師馬楚楚（Chuchu Ma），不過目前未透露相關細節，僅稱一切還在調查當中。

綜合媒體報導，上週四一名單車客經過桑尼維爾海灣步道時，發現了馬楚楚的遺體，當時屍體臉部朝下，且一絲不掛的浮在海面上，該單車客驚見屍體後報警，警方則派出潛水員將馬楚楚的屍體打撈上岸。

由於驗屍法醫僅公布死者的姓名，其他相關細節則是在馬楚楚的《LinkedIn》網頁上發現，她為當地山景城（Mountain View）的居民，去年從奧斯汀的德州大學（Univ. of Texas at Austin），曾在雅虎（yahoo!）等知名企業擔任實習生，目前則任職於Google擔任軟體工程師。

Google也證實了馬楚楚的死訊，並發表書面聲明稱：「馬楚楚為我們產品開發團隊的優秀軟體工程師，聽聞她去世的消息我們感到非常的震驚，對她的家人及朋友摯上最深的哀悼。」而馬楚楚的同事也表示，她是個正面積極且能讓人開懷大笑的人。