瀕臨絕種！ 北大西洋露脊鯨 全球僅剩450頭

美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）表示，全球目前只剩下450頭北大西洋露脊鯨，若沒有立即採取相關的保護措施，露脊鯨恐將絕種。（圖取自NOAA Fisheries）

2017-12-11 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）表示，全球目前只剩下450頭北大西洋露脊鯨（North Atlantic Right Whale），並希望美國、加拿大方面能加強保護。NOAA更指出，若沒有立即採取相關的保護措施，露脊鯨將會絕種。

綜合外媒報導，露脊鯨近年來面對低出生率與高死亡率，使得數量急速減少。NOAA指出，目前只剩下約450頭的露脊鯨，今年有17頭被殺，剩下的露脊鯨中不到100頭是能繁衍後代的雌性。

NOAA的瀕危動物顧問馬克（Mark Murray-Brown）說：「你必須用滅絕這個詞彙來形容，因為依照趨勢來看，露脊鯨真的會絕種。而我們絕對不能讓這種事情發生。」

NOAA表示，今年露脊鯨的死亡全數發生在新英格蘭（New England）與加拿大地區，而且多半是人為所造成，露脊鯨的死因常常是被船撞死或遭到捕魚裝置纏繞而死。

NOAA的海洋生物學家可汗（Christin Khan）表示，目前每年被殺死的鯨魚數量已超過出生的量。可汗說：「若我們無法盡速將這個趨勢逆轉，露脊鯨可能會在我們有生之年絕種。」