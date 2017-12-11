丈夫面前被緬軍輪流性侵！羅興亞受害婦女揭露暴行

2017-12-11 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸軍警先前以哨站被激進團體攻擊為理由，對若開邦（Rakhine）展開掃蕩，甚至還到處性侵民女，造成恐慌。雖然緬甸軍方極力否認，但事實上這些事不斷在發生，對羅興亞人（Rohingya）來說無疑是場可怕的夢魘。

根據《美聯社》獨家深入調查，取得了29位受害女子的口述，而這些受訪的人年紀介於13歲到35歲間，這些性侵事件發生在2016年10月到今年9月，而每位受害者遭遇都相似，被身穿迷彩軍服的施暴者輪流性侵。一名受害者說：「當時約有50名軍人將村莊團團包圍，3人一組到村莊各戶燒殺擄掠，甚至還將年輕女孩從家裡拖出性侵。」

美聯社還分享出一段故事：一名羅興亞穆斯林女子的雙親都被緬甸軍方殺害，兄弟也失蹤。當時又有一群士兵來到了她和丈夫所在的村莊，如同其他受害者，幾個士兵闖入家門，將女子丈夫壓制住並用繩子綁起來，圍巾塞住丈夫的嘴巴，接著這名女子被這些士兵甩在地上，當著丈夫的面被輪流性侵，還被這些男人用棍棒毆打，而女子的丈夫好不容易弄脫嘴巴裡的圍巾，開始放聲叫吼。只見丈夫被士兵在胸口上開了一槍，還被割喉，女子視線及思緒開始變得模糊，只記得這些可惡的人性侵她後，將她拖出屋外，接著一把火，她的房子已經在火海中了。

對此，若開邦的邊界事務部長馮（Phone Tint）表示：「這些婦女都說自己被性侵了，但是你們應該看看這些人長怎樣，這些人真的有足夠的吸引力被性侵嗎？」語氣充滿輕蔑。