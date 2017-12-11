中國「天網」人臉辨認功力強 BBC測試7分鐘就被抓

中國「天網」監控系統無所不在，現已有1.7億個監控鏡頭遍布各地，當局計畫未來3年要再安裝4億個。（路透）

2017-12-11 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國「天網」監控系統無所不在，現已有1.7億個監控鏡頭遍布各地，當局計畫未來3年要再安裝4億個。有外國媒體記者挑戰其人臉辨認系統的找人功力，僅「潛逃」7分鐘後就被警方抓到。

英國廣播公司（BBC）報導，中國貴陽公安局向記者示範人臉辨認的監控系統如何運作。根據BBC新聞影片顯示，這個監控單位猶如電影中的火箭發射中心，挑高的空間裡，監控螢幕可多工多面切換，獲准進入中心的BBC記者蘇德沃思（John Sudworth）則測試了監控系統的抓人功力。

貴陽這套人臉辨認系統，包含當地所有居民的影像，畫面中，一個年輕人走在街上，只要鎖定，馬上就可分析出他的年齡、種族、性別、衣著甚至是表情狀態。蘇德沃思臨時被掃描登錄為嫌疑犯後，坐車到貴陽市中心下車，準備「潛逃」前往車站，當他走進公車總站售票廳後，馬上就被中國警察攔獲，前後僅7分鐘。

但「天網」監控系統一直被質疑侵犯人權和隱私。貴陽女警徐燕說，民眾需要幫忙時才會錄入這套系統，「他不需要幫助的情況下，我們不需要採集他的訊息」，「什麼時候使用，是根據我們的需要來進行」；蘇德沃思問，「如果說你沒有什麼要隱瞞，那就沒什麼可怕的？」，這名女警表示，「對，是這樣」。

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