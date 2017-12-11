港媒評中共「暴力執政」 是新時代官僚主義蠻幹

中國清掃低端人口及強推行煤改氣或者煤改電惹議，政策失誤導致人民受苦，港媒批評這是「新時代官僚主義」的展現。（法新社﹚

2017-12-11 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京政府掃蕩「外來低端人口」政策遭到國際撻伐，港媒《明報》發表評論抨擊這項作法，指出因為決策失誤，導致生靈塗炭，但當局卻「明知不可為而為之」，這種蠻幹的「新時代的官僚主義」比過去慵懶或圖樂的官僚更可怕，而更大的問題是，看不到問題能有解決的曙光。

據《明報》社評指出，北京有高達2000萬人口，當局明知有隱疾的房屋眾多，雖有檢查但因為狀況普遍，官員們索性「睜一隻眼閉一隻眼」，是官僚主義的表現；但官方眼中的「低端人口」住在這類房屋，且從事將被首都淘汰的行業，生存空間本就越來越小，現在用粗暴手段把他們掃地出門，也是官僚主義的表現。

另，京津冀周邊地區在推行「煤改氣」或者「煤改電」的政策，從8月底發文到11月中開始供暖，短短不足3個月，在廣袤的農村敷設天然氣管道的工程跟不上，即使跟上但天然氣供應可能會時斷時續，造成村民捱凍、學生要曬太陽取暖，這就是典型的官僚主義表現。

社評指出，傳統上的官僚主義，原因是官員驕傲自滿、孤陋寡聞、業務不精但又不做調查研究，盲目發號施令，這是官僚主義常態，但這次北京市驅趕「低端人口」和京津冀煤改氣的做法，還透露一些新的情况，簡單歸納姑且稱為「新時代的官僚主義」。

該社評質疑，近年發生的很多事情，都是因為最高決策者一聲令下，下級官員毫無提出意見的機會，任何不同意見都有可能被認為是不服從上級指示，甚至是「政治上不夠忠誠」的表現，在這種情况之下，就會形成鴉雀無聲的局面。

最後結論指出，中國官場從上而下的一言堂風氣「才是問題危險之所在」。需從最上層改變作風開始，廣納民意，並提倡給予下級官員說話和提意見的機會，才能改變「新時代官僚主義」的作風。