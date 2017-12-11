解禁！沙烏地阿拉伯35年來首度開放經營電影院

沙烏地阿拉伯當地將開放商人經營電影院。（法新社）

2017-12-11 18:18

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕甫從沙烏地阿拉伯王儲薩勒曼（Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud）上位後，擬定了多項的重大改革，使得當地「保守主義」的風氣改變，如女性可以開車或是進入體育館內等，今（11）日更宣布，將發出牌照准許商業電影院營運，解除了35年的電影院禁令，目前預估2018年3月開放當地第1家電影院。

根據《BBC》報導，盛行「保守主義」的沙烏地阿拉伯，今日宣布了重大的改革，解除持續了35年的商業電影院禁令，其文化部長阿拉瓦德（Awwad Alawwad）表示，未來將開始發放電影院許可證，預計明年3月份第1家電影院開業，該項改革也是薩勒曼在「2030年願景」中社會與經濟改革計劃的一部份，開放電影院發展對經濟的成長與社會多元化非常有幫助。

20世紀80年代初期時，沙烏地阿拉伯當地曾有過商業電影院，但由於當時社會風氣盛行伊斯蘭教，其教義主張保守，因此神職人員說服政府關閉電影院，如今薩勒曼啟動新願景，使得商業電影院出現一線生機，政府也預計至2030年將會有300多家電影院開幕，其效益為240億美元（約7200億新台幣），且創造3萬個工作機會。