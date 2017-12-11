正妹護師罹癌 新婚打胎被夫遺棄靠父母活下去

2017-12-11 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國河北27歲女護師張希，剛與丈夫結婚3個月，被醫院診斷罹患白血病，丈夫得知後不但沒有給予照顧，還刻意疏遠張希，張希的婆婆還不斷打電話要求張希離婚，讓她感嘆「生病後我體驗了人間冷暖。」

綜合媒體報導，張希的身材高挑、外貌出眾，她在醫院時認識小她2歲丈夫，雙方交往1年多，於今年4月登記結婚。 張希與丈夫婚後不久便懷孕，然於結婚3個月時，張希發現右腿根部有一個雞蛋大小的疙瘩，因擔心影響胎兒前往醫院檢查，沒想到檢查確診是急性T淋巴細胞白血病，她立刻住院治療，腹中胎兒也只能忍痛做人工流產手術。

綜合媒體報導，治療期間先生不僅沒有到醫院照護與陪伴張希，兩人還常常吵架，張希回憶說「每天都會吵架，我身體痛心裡痛，那段日子不堪回首。」；最後丈夫甚至丟了4.5萬人民幣（約新台幣20.4萬）就離去了，讓張希更傷心的是居住福建婆婆，於化療期間打給她，一開口就說「啥時候跟我兒子離婚？」，更從沒到過醫院看她。

綜合媒體報導，張希的母親聽病友說網路有許多資訊，硬是在3天內學會上網，加入不同社群請教取經，例如：如何照顧以及飲食注意事項。為湊齊醫療費，張家賣了家中所有值錢的東西，張母全心全意地陪伴照顧，全家目前只靠張父每月3000元人民幣（約新台幣13600元）的薪水維持家計。張希告訴記者「生病後我體驗了人間冷暖，如果能活下去，我想用餘生報答爸爸媽媽。」