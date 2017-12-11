男童吃飯遭同學牛奶灌衣霸凌 UFC格鬥賽主席指名要見他

美國一名男童瓊斯在校遭霸凌，其母將影片po上網後，引起外界關注。（圖擷自臉書）

2017-12-11 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州一名小男孩瓊斯（Keaton Jones）在當地時間上週六（9日），於母親前往學校接他時，淚眼道出自己在學校被霸凌的經過，並詢問為什麼有些人以傷害人為樂？影片一出，引起廣大網友瘋傳、討論，許多名人也出聲譴責這樣的行為，美國終極格鬥冠軍賽（UFC）主席懷特（Dana White）更邀請他到UFC總部一遊，藉此聲援這名男孩。

瓊斯的母親上週六再前往學校載兒子時，兒子先是嚴肅的問：「我真的很好奇，為什麼他們喜歡、享受霸凌，去欺負那些無辜的人？」說著說著眼眶就紅了，瓊斯說學校裡有同學取笑他的長相，還將午餐的牛奶跟火腿倒在他的身上，嘲諷根本沒有人要跟他當朋友。

瓊斯一邊說一變掉下斗大的淚珠，表情滿是痛苦與委屈，最後他說：「每個人都是不一樣的，不應該去嘲笑天生就比較特別的人，因為這又不是他們的錯」，但他仍樂觀希望事情會有變好的一天。

瓊斯的母親希望眾父母多與子女溝通，關注霸凌情況。影片目前超過2000萬人次觀看，引起社會迴響，各界名人紛紛留言鼓勵瓊斯勇敢站起來。其中UFC主席懷特邀請瓊斯到UFC的總部一遊；超級英雄「美國隊長」克里斯伊凡（Chris Evans）亦邀請他出席電影的首映禮，以示支持；百大電音DJ Zedd也邀請他出席他任何一場演出，住宿與機票錢他全都包下。

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