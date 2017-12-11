罹憂鬱症不忘鼓勵友人 AV女優疑遭霸凌自殺身亡

2017-12-11 16:54

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕加拿大一名AV女優上週二（5日）被發現於美國加州自殺身亡，其朋友透露，該女優自殺前曾傳訊息表示自己感到失望沮喪，罹患憂鬱症的她還不忘鼓勵同樣受挫的朋友，讓人回想起來不禁鼻酸。

綜合媒體報導，加拿大年僅23歲的AV女優埃姆斯（August Ames）於2013年開始投身色情影片產業，短短4年就有逾270部作品，報導也指出，埃姆斯患有憂鬱症及多重人格障礙，因此時常會有許多負面的想法。

日前埃姆斯曾於Twitter表示，不會與一位曾拍攝過同志AV影片的男優合作，並稱由於業界對異性戀及同性戀的演員醫療檢查不太相同。雖然埃姆斯解釋了一番，但網友似乎不太領情，直呼她有「恐同症」等字眼，讓埃姆斯難過許久。埃姆斯的朋友指出，恐怕是網路霸凌才讓埃姆斯的憂鬱症病情惡化，因而走上絕路。

同為AV女優的格雷（Keisha Grey）則表示，埃姆斯自殺前一個月曾與她聯絡，其簡訊寫道：「我希望你可以過得很好，我也一直都感到很沮喪，我只想讓你知道，如果你想找人聊聊，可以找我。」而格雷則回傳：「很窩心，謝謝！」埃姆斯自殺後，格雷將此對話上傳至Twitter並表示，希望埃姆斯能安息，非常感謝她在我陷入困境時伸出援手。

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