嗜可樂如命！傳川普一天要喝12罐可樂

川普嗜喝可樂，在日本訪問時，後方侍從準備可樂在側。（路透）

2017-12-11 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕川普當選美國總統後，除了其火力四射的言論外，其生活習慣也一直備受關注，有媒體爆料，川普一起床就開電視來看，每天要花8小時收看電視節目，而嗜可樂如命的他，一天可以喝掉12罐可樂。

綜合外媒報導，《紐約時報》（The New York Times）日前訪問了60名川普的幕僚、同事、朋友及國會議員，了解川普在白宮的點滴，他們透露，川普每天清晨5點30起床後，第一件事就是在白宮的臥室內開電視看新聞，除了福斯新聞（Fox News）外，常被他嗆是「假新聞」的美國有線電視新聞網（CNN）也在川普的觀看之列。

周圍人士指出，川普每天至少要花4小時看新聞，偶爾能看上整整8小時，有時川普看了的新聞後，就會火冒三丈，直接在推特上怒嗆激怒他的媒體。

川普是眾所皆知的速食控，他酷愛麥當勞、肯德基、披薩、健怡可口可樂等4大速食，據傳川普一天可以喝掉12罐可樂；光是飲用可樂，川普每天就喝下480毫克鈉和552毫克咖啡因，雖然成人每日鈉攝入量建議不超過2400毫克，可樂帶來的480毫克鈉相較不高，但幾乎所有的食物都含有鈉，加上川普喜愛麥當勞、牛排等高鈉食物，川普每天的實際鈉攝入量可能超過了建議的限度。

醫師建議成人每天咖啡因攝取量為400毫克，川普光是喝可樂就讓咖啡因攝取量限度爆表，攝取過量的咖啡因容易引發心悸、睡眠障礙、焦慮、易怒、影響骨骼健康和腸胃功能等狀況。