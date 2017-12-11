6千非洲IS聖戰士吞敗回家 非盟各國拉警報

資料顯示，約有6000名非洲籍聖戰士將返回非洲，非洲當局感到不安。（法新社）

2017-12-11 15:45

〔編譯郭禹彤／綜合報導〕伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）於2014年成立「哈里發國」，其統治領土涵蓋敘利亞及伊拉克逾3分之1的領土，統治超過700萬的人口，但IS聖戰士殘暴不仁的行徑，引發各界反彈，其中以美國為首的聯軍，結合了當地各界勢力，讓IS聖戰士數度吞敗後，達成協議離開。

3萬多名的外籍聖戰士中，有6000名是非洲籍，因此非盟呼籲，各國應該準備好因應的對策。

綜合媒體報導，6000名原本待在伊拉克及敘利亞兩地的非籍聖戰士準備返回非洲，讓非洲當局感到忐忑不安，其中非洲聯盟政府和平與安全專員謝爾吉（Smail Chergui）於會議上表示，「資料顯示，3萬多名的外籍聖戰士中，有6000名是非洲人，他們返回非洲後，恐怕對非洲的安全與穩定構成嚴重的威脅，各國必須準備好因應對策，並且展開合作。」

伊拉克當地政府於上週六（9日）時宣布，已將伊斯蘭教極端組織「伊斯蘭國（IS）收復，為了慶祝勝利，伊拉克將每年12月10日訂為國定假日。但美國還是認為，雖然IS敗北，但今後還是會在伊拉克及敘利亞週圍發動游擊戰，因此伊拉克政府絕對不能掉以輕心。