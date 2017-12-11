除了核武 美媒：北韓恐能大規模製造生化武器

北韓官方曾於2015年6月6日公布金正恩視察北韓生物科技研究中心的照片，分析後發現，該工廠擁有許多昂貴的生科儀器。（法新社）

2017-12-11 14:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近年來大力發展核武及導彈引來國際社會關注，但除了核武投射外，外傳北韓在生化武器方面也取得進展，一旦最高領導人金正恩下令，北韓恐能快速大規模地生產生物病原體，對東亞地區及國際都構成嚴重的威脅。

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導指出，早在2006年北韓第一次核試前，就有情報單位向國會送交一份報告，指北韓已取得可引發天花及炭疽病的病原體，也一直在籌組生物科學家團隊，不過當時仍缺乏一些關鍵技術；在經過10年的發展，北韓從建設可以生產細菌的工廠，到專門從事基因改造的實驗室，以及購買可能用於生化的基本機器，其在生化武器領域逐漸取得進展。

北韓政權多次派出北韓科學家赴國外攻讀微生物碩博士學位，甚至可以向開發中國家輸出多項生物科技；美國分析家警告，一旦金正恩下令，北韓便能迅速大規模生產生物病原體，一名美國官員說：「我們知道北韓已擁有各種病原體，但不清楚為何他們還沒投入生化兵器之用。」

不過美國官員也坦承，由於北韓將相關技術都藏匿於民間設施中，如農業及製藥產工廠中，「若北韓明天就開始生產生化武器，除非有消息走漏，不然我們根本毫無知覺。」

北韓官方曾於2015年6月6日公布金正恩視察北韓生物科技研究中心的照片，當時北韓官媒聲稱該工廠主要在製造農藥，但分析後發現，該工廠坐落在一處軍用設施內，並且擁有許多昂貴的儀器，包括用來培養活體微生物的工業用發酵槽，以及為了方便散播而把數十億細菌芽孢變成粉狀的大型烘乾機，是北韓首度曝光擁有相關生物科技機具。

針對北韓首次公開證實擁有生物科技機器，許多專家都認為這對國際社會而言不是個好消息，美國加州詹姆士馬丁核不擴散研究中心北韓專家漢娜姆就曾指出，這生物科技研究中心很可能是用來製造軍事規模的炭疽病，「就算當時那些儀器並非作炭疽病病原體之用，不久的將來也會這樣用。」