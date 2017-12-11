砸重金布置婚禮慘變靈堂 網友笑虧：前女友設計的吧！

汪女泣訴:「婚宴公司把我的婚禮布置得像靈堂一樣，一個女孩子一生最幸福的時刻就這樣被他們毀了！」（圖翻攝自梨視頻）

2017-12-11 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕對許多女性而言，婚禮是一生最美好的一天，透過婚禮布置營造深刻回憶。未料日前在中國安徽合肥市，一名23歲的汪姓女子氣訴表示，花了3萬6000元人民幣（約為16萬5000元台幣）委託合肥百年金鑽婚宴公司布置婚禮，卻發現婚禮現場被詭異綠光籠罩，舞台顏色慘白，走道還被蓋上長長白布，根本就像靈堂！

據外媒報導，汪女在婚禮當天看到現場時，驚覺舞台背景布置尚未結束，還看不到任何喜慶的感覺，當時卻已有賓客陸續進場，明顯是婚宴公司準備不足。

她氣憤的說：「我要求以香檳金色調打造，搭配羽毛和顏色鮮豔的花朵，主舞台的顏色不要太素，但對方卻在舞台擺設很多下垂的白花代替原本說好的羽毛，好友和家人看到，都覺得很像靈堂」。汪女婚後認為，「婚禮變靈堂」造成自己重大心理創傷，欲對婚宴公司提告，要求退還全額婚布費用並道歉，卻遭對方拒絕。

涉事婚宴公司負責人回應，客戶要求的「香檳金」變成「慘白色」是因場地燈光照射導致，舞台布置都是照著雙方原訂方案設計，認為公司在婚禮當天無任何違約行為。關於賠償問題，雙方仍在協商。

引起網友熱議，紛紛表示，「印證了一句話：婚姻是愛情的墳墓」、「可能是前女友設計的」、「有仙氣」。