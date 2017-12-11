「高空極限運動第一人」疑墜樓後爬到出口坐等死

吳詠寧的墜樓地點為華遠國際中心，高達263公尺、總共62層樓。該棟大樓一般人僅能到達44層，吳詠寧女友金金猜測，「電梯到40多層沒有了，他單靠自己的力氣爬上去的，爬了將近20層。」示意圖（圖擷取自《極限-詠寧》微博）

2017-12-11 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國「高空極限運動第一人」吳詠寧，過去經常在微博上傳玩命挑戰的驚險影片，因吳詠寧微博從11月8日未再有更新，本月6日前隊友發文證實表示，吳詠寧上個月的挑戰中因體力不支而墜樓死亡，近日網上更瘋傳疑似吳詠寧墜樓前的影片；今天據《中國新聞》報導，吳詠寧疑似掉落當時並沒有立刻身亡，「是從掉下來的角落爬到一出門口坐著死了。」

根據《中國新聞》報導，11月9日6時50分，當地天心公安分局坡子街派出所接獲報案電話，稱轄區某大樓樓頂發現一名男子死亡，警方迅速派人調查後，發現死亡男子即是知名極限運動網紅、26歲的男子吳永寧，並推測其死亡時間於11月8日下午，死亡原因是高空墜落身亡，且排除他殺。

文內還提及，當時負責勘查現場的民警在網路透露，吳詠寧的遺體是被大樓的玻璃工人最先發現，他是從大樓最高處的裝飾牆墜落，摔到頂樓平台，距離約14公尺；墜落當時，吳詠寧病沒有立刻身亡，「是從掉下來的角落爬到一出門口坐著死了。」，

吳詠寧的墜樓地點為華遠國際中心，高達263公尺、總共62層樓。該棟大樓一般人僅能到達44層，民警：「大樓上樓頂需要多道門刷卡，只有幾個人有許可權，不知道他怎麼上去的。」吳詠寧女友金金猜測，「電梯到40多層沒有了，他單靠自己的力氣爬上去的，爬了將近20層。」