日美韓將演練追蹤飛彈 日擬建陸基神盾

2017-12-11 01:20

〔中央社〕面臨北韓日增威脅，日本官員今天說，日本本周將與美國和南韓聯合舉行追蹤飛彈演習，操演合力偵測來襲飛彈。日本也宣布將追加預算引進「陸基神盾」系統，以防範北韓飛彈。

法新社報導，這將是2016年以來第3次舉行此類聯合追蹤飛彈演習。北韓11月底才試射洲際彈道飛彈，最後落在日本專屬經濟海域。

日本防衛大臣小野寺五典訪問日本北部的基地時表示，這項演習將於明、後兩天在日本附近海域進行。

防衛省官員透露，這項演習的目的是「演練追蹤飛行物體，並在3國間分享資訊」，可望有助防範彈道飛彈。

路透社報導，日方沒有提及這次演習是否將涉及引發爭議的薩德反飛彈系統（THAAD）。美國已在南韓部署正式名稱為終端高空防衛系統的薩德系統，因而激怒中國，因為北京擔心這種系統的強力雷達可能窺探境內動態，危害安全。

北韓的武器計畫使得今年緊張情勢急遽升高。平壤政權不顧聯合國實施的多輪制裁措施，除了進行第6次核子試爆，還多次試射飛彈。

聯合國副秘書長費特曼（Jeffrey Feltman）赴北韓進行罕見訪問後昨天警告，因為錯估情勢引爆與北韓衝突的風險很大，他也呼籲平壤當局保持對外溝通管道開放。

共同社報導，小野寺五典今天宣佈，已追加申請在2018年度政府預算案中計入7.3億日元（約640萬美元）相關經費，用於引進兩套新的陸上部署型飛彈防禦系統「陸基神盾系統」（Aegis Ashore）。

小野寺表示：「北韓正在推進增強彈道飛彈的能力，有必要儘可能快速加強不間斷、持續防護全國各地的能力。」

「每日新聞」報導，日本政府9日確定方針，選定部署「陸基神盾」的候選地點為秋田和山口兩縣的日本陸上自衛隊演習場。

陸基神盾將導入日美共同開發的SM3 Blk 2A新型攔截飛彈，射程為半徑數百公里以上，只要兩座陸基神盾就大抵能捍衛日本全境。

陸基神盾是以日本海上自衛隊神盾艦的攔截系統進行陸上部署，由飛彈飛射機和雷達等構成。

目前日本自衛隊彈道飛彈防禦系統包括兩階段防禦，先由海上自衛隊神盾艦的SM3飛彈在大氣層外攔截敵國飛彈彈頭，倘若攔截失敗，再由航空自衛隊陸基「愛國者三型」（PAC3）攔截飛彈於高度十餘公里處攔截。由於北韓最近頻頻發射飛彈，神盾艦一直在日本海上執行警戒和監視任務。