法嬰兒奶粉商召回疑染菌產品 涵蓋台灣

2017-12-11 00:14

〔中央社〕由於法國有26名兒童疑因飲用法國嬰兒奶粉製造商拉克塔利斯公司的產品而生病，公司與法國衛生當局擔憂產品受沙門氏菌汙染，今天下令全球大規模召回，受影響的包括台灣市場。

法新社報導，拉克塔利斯公司（Lactalis）是全球最大乳品製造商之一，販售的嬰兒奶粉產品以350至950克不等的容量包裝，並以眾多不同品牌在全球販售。

拉克塔利斯公司發言人納雷（Michel Nalet）告訴記者，「接近7000噸」的產品可能遭到汙染，但他們目前仍無法確定還有多少在市場流通、有多少已經吃下肚或還放在倉庫。

路透社報導，受召回影響的出口市場遍布全球，從台灣、中國、巴基斯坦、希臘、秘魯到蘇丹，反映拉克塔利斯公司業務區域廣泛程度，以及要追蹤所有可能受汙染奶粉產品面臨的難度。

本月初爆發20名6歲以下兒童可能因喝了拉克塔利斯公司的奶粉而生病的案例，使得事件首度浮上檯面。拉克塔利斯公司與監管當局今天聯合在法國經濟部舉行記者會宣布召回，使得外界憂慮大增。

沙門氏菌感染由家畜動物的腸道菌引起，症狀包括嚴重腹瀉、腹部絞痛和嘔吐。由於可能造成脫水，因此對幼兒和老年人構成危險。

法國出現的26個病例都已痊癒，無人死亡。納雷被問到國外是否已通報任何案例，他回答：「就我所知並沒有。」