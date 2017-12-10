中國為一帶一路利益 制定「三階段計畫」處理羅興亞議題

2017-12-10 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國為了發展「一帶一路」的利益考量，先是反對聯合國干涉緬甸內政，後派外交部長王毅前往孟加拉及緬甸訪問時宣布，中國將協助處理羅興亞人的議題。包括停火協議、將難民從孟加拉遣返回緬甸及在若開邦實施刺激經濟長期發展的政策。

據《紐約時報》報導，當全國對緬甸軍政府清洗羅興亞人的舉動發出譴責時，中國卻為了自身利益支持緬甸。11月19日，王毅在訪問孟加拉和緬甸時宣佈，北京正在促成一個「三階段計畫」，包括停火協議、將難民從孟加拉遣返回緬甸及在若開邦實施刺激經濟長期發展的政策。

北京在緬甸存在地緣政治利益和經濟利益，尤其是若開邦地區，中國正在當地開發皎漂港口和經濟特區。

中國的提議並不能保證所有的羅興亞人都能返回家園，更不必說獲得認可或公民身分。且羅興亞人在緬甸的家園早已化成灰燼，他們只能被送往可怕的拘留營，受緬甸軍政府擺佈。

以中國擁有的外交和經濟資源，足夠改變羅興亞人的生活。但它目前的干預只會令可怕的罪行避免受到懲罰，實施種族清洗的緬甸將軍們今後可以更深入地進入中國的勢力範圍保護，不用擔心被追究責任。這一策略正把羅興亞人推向危險境地。《紐約時報》批評，這不是習近平口中努力為人類做出更大貢獻的大國應該做出的行為。