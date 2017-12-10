「超級普廷」莫斯科開展 騎熊射彈樣樣行

俄羅斯總統普廷上週三（6日）表態會參加明年3月的總統大選，恰巧，一個以他為主題的展覽也在同一天於莫斯科開展。（法新社）

2017-12-10 22:21

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）上週三（6日）表態會參加明年3月的總統大選，恰巧，一個以他為主題的展覽也在同一天於莫斯科開展，在這個「超級普廷（Superputin）」展覽中，這位俄羅斯強人化身成為不同的英雄人物。

《法新社》報導，這場「超級普廷」展覽在莫斯科市中心一個由老工廠改建藝術中心展出，藝術家的作品展現了事實到幻想，包括普廷抱著一隻狗，揮舞著俄羅斯國旗、普廷騎著熊、普廷發射俄羅斯國旗顏色的導彈等。

展覽組織者之一、22歲的親普廷人士Yulia Dyuzheva表示，「每幅畫都展現了總統的素質和價值」。這場展覽展出30幅油畫和雕塑作品。Dyuzheva說，藝術家都展現了普廷的積極性，「每個藝術家都愛他、尊重他並支持他。」

Dyuzheva開玩笑地表示，這位「超級總統」只有一個缺點，他沒有一位「女超人」。普廷在2013年離婚後，私人生活一直保持神秘。

展覽組織者表示，「超級普廷（Superputin）」會在莫斯科展至明年1月15日，之後將到柏林和倫敦展出。