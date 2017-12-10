黛安娜去世20年將製紀念雕像 邀請女王頭雕刻家出馬

威廉（左）與哈利王子（右）今（10日）發表聯合聲明，表示為了紀念母親戴安娜王妃（Diana Frances）逝世20周年，將為她製作新雕像。（路透）

2017-12-10 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕英國的威廉及哈利兩位王子今（10日）發表聯合聲明，表示為了紀念母親戴安娜王妃（Diana Frances）逝世20周年，他們將邀請雕刻家布羅德利（Ian Rank-Broadley）為戴安娜製作新雕像。布羅德利曾設計過伊麗莎白二世（Elizabeth II）的女王頭像，自1998年起成為英國硬幣上的象徵圖像之一。

綜合外媒報導，兩位王子的辦公室發布聲明表示：「布羅德利是一位非常有才華的雕刻家，我們知道他將為母親創造一尊合適且具有永久意義的紀念雕像。」完工作品預計於明年公開。

王子們從今年1月起即成立了委員會，籌備製作戴安娜紀念雕像事宜，雕像完成後，將立於他們在倫敦的住處肯辛頓宮（Kensington Palace）外。

戴安娜王妃是王儲查爾斯（Prince Charles）的首任妻子，兩人於1981年結婚，並於1996年離婚；1997年8月，戴安娜王妃與新認識的埃及男友法耶德（Dodi Al-Fayed）在巴黎搭乘轎車出門，於隧道車禍中雙雙殞命，得年36歲。

王子們表示：「過去幾個月來，很多人和我們分享了與母親有關的善言善語及珍貴回憶，十分令人動容；即使她已過世20年，英國乃至全世界仍有許多人被她生前的作為所影響著。」

外界希望這座雕像能在今年底就揭幕，以玆紀念戴安娜王妃逝世20周年，但肯辛頓宮表示，雕像預料將於2019年才會完工。