糗！沒看過月亮杯 他拿老婆的去量米

加拿大人妻莘蒂（Cindy Hobbs）的老公居然把她的月亮杯拿去量米。（圖截取自臉書）

2017-12-10 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕女性生理用品「月亮杯」（menstrual cup）在全球並沒有真的獲得廣泛使用，認得「月亮杯」是什麼的男性就更少了。日前一名來自加拿大的人妻於網路po文表示，她的「月亮杯」居然被天兵老公拿去量米，笑翻眾多網友。

綜合外媒報導，莘蒂（Cindy Hobbs）有兩個分別為3歲和8歲的調皮孩子，常會把她的月亮杯拿著到處玩，有天就把東西扔在廚房不管；莘蒂發現月亮杯不見後東找西找，最後居然出現在廚房的米袋內，覺得莫名其妙的她趕緊傳訊息問老公。

沒想到收到訊息的老公傻傻回應：「我昨晚拿它來量米啊，那時需要3杯米嘛。」莘蒂馬上回送了一個「噁心」的表情符號，憤怒表示：「那是我的『月亮杯』！你這笨蛋！」搞不清楚狀況的老公還以為她拼錯字：「嗯？義大利雜菜湯（minestrone soup）？」讓莘蒂又好氣又好笑，只能命令他快去Google；最終謎底揭曉讓老公崩潰大喊：「FxxK！」

這則有趣事件在網路上造成廣大迴響，網友紛紛表示：「我看了什麼」、「我原本應該這輩子都沒機會知道『月亮杯』是什麼東西的，現在永遠忘不了了」、「他們昨晚已經吃了那個飯了，天啊」、「有人想喝義大利雜菜湯嗎？」