川普耶城政策掀反美潮 黎巴嫩示威爆衝突

黎巴嫩的美國大使館附近抗議活動傳出暴力衝突，安全部隊動用催淚彈和水柱驅離示威人群。（歐新社）

2017-12-10 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）承認耶路撒冷為以色列首都，猶如引燃中東火藥桶，多地因此掀起反美示威，包括黎巴嫩的美國大使館附近抗議活動傳出暴力衝突，瑞典第2大城的猶太教堂則遭人丟燃燒彈。

綜合外媒報導，數百名親巴勒斯坦的示威者聚集在黎巴嫩首都貝魯特的美國大使館附近，抗議川普承認耶路撒冷是以色列首都，民眾揮舞著巴勒斯坦和黎巴嫩的國旗，燒毀美國和以色列國旗，還有人把川普照片也燒了。

通往使館的主要道路被黎巴嫩安全部隊用柵欄封鎖，抗議民眾試圖拆除阻礙、丟擲石塊，安全部隊則用催淚彈和水柱驅離示威人群。《法新社》記者表示，有幾個人遭石塊和催淚彈波及受傷。

黎巴嫩有45萬巴勒斯坦難民，佔總人口約10%。黎巴嫩共產黨領袖葛瑞布（Hanna Gharib）表示，美國是「巴勒斯坦的公敵」，美國大使館是「帝國主義侵略的象徵」，必須關閉。

穆斯林大國印尼也爆發反美示威，約1萬民眾在雅加達的美國大使館外抗議，高舉「美國大使館，離開聖城」、「我們與巴勒斯坦人同在」等布條。伊斯蘭政黨「繁榮正義黨（PKS）」指出，川普的決定是「對全世界穆斯林的一種羞辱和挑釁」，印尼至少10個大城市，週日也會同時舉行類似抗議活動。

另外，在瑞典第2大城哥特堡市（Goteborg），一間猶太教堂在當地時間週六晚間遭人丟擲燃燒彈，所幸無人受傷。當局已對猶太教堂和斯德哥爾摩的猶太人中心將強保安工作。瑞典首都斯德哥爾摩和馬爾默（Malmö）也發生數起針對川普承認耶路撒冷為以色列首都的抗議活動。

安全部隊動用水柱驅離示威人群。（法新社）

通往使館的主要道路被黎巴嫩安全部隊用柵欄封鎖，抗議民眾試圖拆除阻礙。（歐新社）

穆斯林大國印尼也爆發反美示威，約1萬民眾在雅加達的美國大使館外抗議。（歐新社）