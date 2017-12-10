一言不合大打出手 印度準士兵擊斃4同事

印度一名35歲的準士兵庫馬（Sanath Kumar）於中部一個營地擊斃了4名同事，並造成另1名士兵重傷。（資料照，法新社）

2017-12-10 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名35歲的準士兵庫馬（Sanath Kumar）於中部一個營地擊斃了4名同事，並造成另1名士兵重傷，現已遭到拘捕。

綜合外媒報導，這起事件發生在週六（9日）當地時間下午5點15分（台灣時間約下午8點15分），於恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）的「Basuguda」營地，庫馬因不明原因和同事爭吵，多人發生激烈扭打，他接著掏出一把AK-47突擊步槍當場擊斃了4名同事，另有1名同事重傷，仍在接受治療。

庫馬為印度中央後備警察部隊（CRPF）的準士兵，現在已被警察拘留，高級警官拉吉（Sundar Raj）表示：「我們正在釐清究竟發生了什麼，是不是有什麼原因讓他如此痛下殺手。」

在恰蒂斯加爾邦的中央後備警察部隊主要在對抗共產（Maoist）主義的反叛游擊隊，雙方已有超過30年的武裝衝突；由於部隊的工作時間長、休假不足、環境又差，士兵常常一離家就是好幾個月，導致隊內的殺人案與自殺案件頻傳。

今年1月，也有1名來自精銳部隊的準士兵因休假問題和長官發生爭執，接著殺死了4名高級軍官。