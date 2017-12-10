服務業要受得住氣？ 強國懷孕護士被官夫人狂毆恐流產

2017-12-10 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北咸寧市通山縣近日傳出當地城管局長徐良路的妻子涉嫌毆打護士，這名護士有孕在身，導致有流產跡象，沒想到徐良路探望受害人時竟脫口說「服務業要受得了氣」。事件曝光後，在中國引起網友及輿論批評，結果徐良路因此遭免職。

綜合中國媒體報導，徐良路的妻子房姓女子日前帶著孩子到通山縣人民醫院就診，在打點滴時，4歲孩子因緊張手一直動；朱姓護士表示，因當天病患很多，她向孩子說「配合點，阿姨很忙的。」沒想到這句話惹來房婦破口大罵，但朱女並未接話；之後抽針時，孩子的手也不停地動，撕膠帶時，因一塊膠帶黏在手指上，患童可能被扯痛而叫了一聲，又引來這名母親的罵聲，朱女因忙於處理其他病患，沒耐心多作解釋，隨口反駁一句「你想怎麼樣，算了吧」，沒想到竟惹來這位官夫人出手狂毆、腳踢。

房姓婦人動手毆打、踢完護士的肚子後，還扯著朱女頭髮不放，邊打邊大罵，「懷孕了算什麼？有本事在家做少奶奶，不要出來做護士」，說完又繼續扭打，打完後再打電話給擔任城管局長的丈夫「她把我兒子打針出血了，我要見院長，馬上帶人過來！」

當天下午徐良路提著水果，到院探望因有流產跡象而住院的朱姓護士，卻未表達歉意，反而說「我老婆是東北人，她脾氣大，你是做服務行業的，服務行業就是這麼難的，要受得了氣」。

這項消息和現場影片在網路傳開後引爆話題，中國網友紛紛譴責打人的局長太太，也有網友感嘆：「真不知道誰才是服務行業，局長難道不是為人民服務的嗎？」「公共醫療行業成了服務行業就是這個下場…」。通山縣政府10日表示，已免去徐良路城管局長職務。