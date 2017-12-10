南加州野火延燒 州長：將會是新常態

美國南加州文圖拉郡（Ventura County）本月4日爆發大火，火勢因受到狂風影響而迅速蔓延，加州州長布朗（Jerry Brown）宣佈該郡進入緊急狀態，今日稍早布朗表示：「這將會成會一個『新的常態」。」（法新社）

2017-12-10 17:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國南加州文圖拉郡（Ventura County）本月4日爆發大火，火勢因受到狂風影響而迅速蔓延，加州州長布朗（Jerry Brown）宣佈該郡進入緊急狀態，今日稍早布朗表示：「這將會成會一個『新的常態」。」

根據《中央社》報導，使南加州野火災情擴大、風速高達每小時95公里的狂風終於開始趨緩；布朗於文圖拉郡展覽會場的記者會提到，許多科學家認為更多的極端火災季節為氣候變遷的一部分。「這是一種新常態；我們在本州面臨一種新的現實，這裡的火災威脅人民的性命、財產、社區」，布朗又說「我們將會渡過一個滅火聖誕節。（firefighting Christmas）」

綜合外電報導，昨日下午（當地時間）「Thomas Fire」燒毀148000英畝土地（約5億9千800萬平方公尺），聖保拉與文圖拉郡的許多居民皆已撤離。數日的大火迫使數十萬人逃離家園，同時摧毀超過850棟建築，包括價值數百萬美元的豪宅，此場火勢於多個不同地點延燒，目前有一人罹難；火勢從洛杉磯的北部一直往南延燒到聖地牙哥地區。

美國國家氣象局（National Weather Service）發布「紅旗」警告，表示直到明天晚上8點才會解除；據文圖拉郡消防局表示，這場大火目前已經花費高達1千700萬美金（約新台幣5億1千萬元）。

「Thomas Fire」燒毀148000英畝土地（同約5億9千800萬平方公尺），聖保拉與文圖拉郡的許多居民皆已撤離。數日的大火迫使數十萬人逃離家園，同時摧毀超過850棟建築，包括價值數百萬美元的豪宅，此場火勢於多個不同地點延燒，但目前僅有一人罹難；火勢從洛杉磯的北部一直往南延燒到聖地牙哥地區。（歐新社）