開全新勞斯萊斯挨撞 駕駛下車霸氣嗆「賣房子吧」

勞斯萊斯車主一下車，劈頭就對現代汽車的車主嗆說，「賣房子吧！」（擷取自微博）

2017-12-10 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國瀋陽日前發生1起車禍，1輛車內還放著臨時牌照的全新勞斯萊斯，遭白色現代汽車從左側撞上，造成車體多處輕重不等的損傷。現場目擊者表示，勞斯萊斯車主下車後鐵青著臉，打開車門劈頭就向對方嗆說，「賣房子吧！」

綜合中國媒體報導，事故發生於前天（8日）下午，2車車主均為40多歲的男子，事故發生後2人迅速報警，並配合警方填寫資料，並未作太多交流。目擊者表示，事故發生當下只聽見「砰！」的一聲巨響，轉過頭去就看到勞斯萊斯左側車體遭現代汽車撞上。

被撞的勞斯萊斯共出現前保險桿、前槓骨架、大燈、霧燈、左前葉子板、左前鋼圈等多處受損，左前輪胎也變形，駕駛估計維修費至少需要超過100萬人民幣（逾新台幣450萬元）。隨後趕到現場的現代汽車保險公司人員坦言，自己也是第1次處理這種事故，至於有關賠償及責任歸屬內容，仍待進一步調查。

對此，網友們紛紛留言說，「買這麼好的車害人」、「路上有2種車不能撞，1種是大車，因為你撞不起；另外1種是豪車，因為你賠不起」、「只能怪自己了」、「看照片勞斯萊斯車主應該無責任，不管多少該賠就賠吧，自己不守規矩怪誰」。