傳川普每天看電視超過4小時 友：邊看邊用推特罵人

共和黨參議員接受《紐時》專訪時表示，美國總統川普常針對反對勢力拋出的議題，擺出「戰鬥機」姿態。（路透）

2017-12-10 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上台將近1年，他過去一向自豪熱愛工作，更稱自己忙著處理公事沒時間看電視。然而近日有親近他的友人透露，川普每天至少看電視4至8小時，在看電視的同時，還邊拿手機在推特上為自己辯護或罵人。

根據《紐約時報》報導，川普每天清晨5時30分在白宮起床後，第一件事就是待在臥房轉開電視，收看美國有線電視新聞網（CNN）的新聞快報，隨後迅速轉去收看FOX電視台的《福克斯與朋友們》節目，以獲得舒適且便捷的點子。此外，川普偶爾也會看「MSNBC」新聞頻道的《Morning Joe》脫口秀性質節目，被朋友認為是為了振奮一整天的鬥志。

川普的其中1名助理在接受《紐時》專訪時指出，川普常窩在枕頭上滑著iPhone專心經營推特，有時候會在隔壁房間看另1台電視，同時繼續發布推文、與人論戰或為自己辯護。該名助理指出，川普偶爾也會待在白宮內的大簽約室裡面，接聽或撥出各種正式與非正式的電話。

《紐時》指出，川普在上台前曾向幕僚指示，要將整個選舉過程視作1齣電視劇，而他後來也順利勝選。親近他的友人表示，川普每日至少花費4小時在收看電視，有時候還會花上8個小時。友人稱，川普有時會把電視靜音，專心思索各種負面新聞報導並醞釀回擊的情緒。

《紐時》為此訪問了川普政府顧問、其友人、助理或國會議員等約60人，共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）對川普做出評論，認為他堅信有勢力在總統大選時暗地裡破壞、中傷他，當選後更有自由主義的左派勢力及其媒體仍持續試圖毀滅他，「川普在做的就是不斷地反擊」。

「他（川普）要面對的問題是，」格雷厄姆接著補充說，「競選總統與擔任總統始終是兩回事，而川普必須找到一個介於戰鬥者跟領袖這2大身分間的最佳平衡」。