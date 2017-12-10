聊齋英國版！女子自稱和19世紀「鬼魂」做愛

希恩（見圖）自稱與一名19世紀男鬼魂發生「性交」，一個早上就做愛2次，並大讚鬼魂的性能力超強，真的「太厲害了」！（圖擷自太陽報）

2017-12-10 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國小鎮亞伯立斯威（Aberystwyth）一名女子希恩（Sian Jameson）最近聲稱，她與一名19世紀男鬼魂發生「性交」，一個早上就做愛2次，並大讚鬼魂的性能力超強，真的「太厲害了」！

根據《太陽報》報導，26歲的希恩是一名作家，因為與男友分手獨自搬到亞伯立斯威居住，她在租屋內看到了一張1820年的畫像時，當下驚嘆畫中人物超帥，沒想到最後真的與畫中的鬼魂「羅伯特」邂逅，兩人還發生了性關係。

希恩表示，有天早上起床後，發現一名黑髮，非常帥氣的年輕男子躺在她身旁，當時男子穿白襯衫、老式馬褲並圍圍巾，不過男子透出微光，看起來輕飄飄的。

希恩進一步透露，她發現並非作夢時非常害怕，隨後就感覺到男子的手放在她的腰上，且觸覺很奇特，「是非常清涼的觸感」。當希恩發現男子是畫中人物後，兩人便開始做愛。她也說，兩人做愛時沒有對話，感覺是用心靈溝通，且感覺失去了重量。她大讚男子的性能力超強，並說幾天後兩人又發生了性關係。

希恩表示，朋友都不相信她所說的，不過她確定自己是和鬼魂做愛，甚至還上網搜尋羅伯特的經歷，最後找到衣服非常像羅伯特的畫像。