分享北京清除低端人口影片 中國藝術家遭圍捕

北京驅逐低端人口，拆除他們的住處，報導此事的中國藝術家，目前被當局圍捕。（歐新社）

2017-12-10 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京大興區公寓火災19死，讓當局以消防安檢為由，驅逐外來打工族、低收入戶等「低端人口」，將他們從住所裡趕出，並迅速拆除建築物。北京行為藝術家華湧，將政府驅趕民眾的影片上傳到網路，隨即遭當局搜捕。

據《自由亞洲電台》報導，華湧的影片中紀錄了大興區居民的困境，本月7日公安便前往他的住家展開圍捕，幸好有民眾幫助，他才得以逃出北京。華湧在8日上傳了一段報平安影片，透露警察從大興區一直追捕到通州區，最後他只好離開北京，暫時沒有危險。

華湧指出，他把大興新建村的影片分享出去，是要讓大眾了解北京外來人口生活是如何痛苦，以及他們的公民權利是如何被侵犯。他同時呼籲中國14億同胞要勇敢站出來，捍衛做人的基本權利。華湧更向全球各國喊話，希望他們關注中國和其他獨裁政府裡，因言論問題而遭受迫害的政治犯。

華湧強調，就算之後他被捕入獄，也會向強權爭取公民權利。華湧曾為了紀念六四事件，到天安門展開行為藝術，被中國當局軟禁和勞改。先前中共召開19大會議，華湧就被軟禁在家裡兩個星期左右。