中國人把這種魚膀胱當春藥 吃到快要瀕危

中國人把加利福尼亞灣石首魚的膀胱當成春藥，使得墨西哥漁民大量捕撈。（法新社）

2017-12-10 09:25

〔即時新聞／綜合報導〕加利福尼亞灣石首魚（totoaba），是墨西哥高度保護的魚類，然而中國人卻把牠的膀胱視為春藥聖品（編按此應為魚膘，中文名稱叫花膠），在黑市裡價格居高不下，更使得墨西哥漁民過度捕撈，讓石首魚快要被中國人吃光光。

據《CNN》報導，中國一名75歲的甄姓男子，在美墨邊境被美國邊防人員攔檢，赫然在他車上發現一袋濕淋淋的魚類器官。隨後警察進入甄男家中搜查，驚見數百個魚膀胱，在電風扇下晾乾。原來在中藥裡，乾的魚膀胱可當春藥，另有許多對健康的益處。而加利福尼亞灣石首魚的膀胱特別大，因此就被中國人盯上。

甄男後來被判一年有期徒刑，並罰款1萬2000元美元（約新台幣36萬元），此案正揭露出當地錯綜複雜的非法魚類走私網絡。畢竟在墨西哥黑市中，一公斤魚膀胱就可賣到8000美元（約新台幣24萬元），若整個膀胱完整運送到中國，在當地可賣到25萬美元（約新台幣750萬元）左右。

這種魚類只能在墨西哥的一小片海域捕撈得到，漁民如果只補一般魚蝦，每公斤收益最高僅有10美元（約新台幣300元），所以漁夫往往對於加利福尼亞灣石首魚趨之若鶩。美墨邊防官員和中國海關，過去以來都不知道魚膀胱長什麼樣，使得黑市肆意走私，犯罪集團也和墨西哥漁民掛勾，鎖定石首魚大量捕撈。