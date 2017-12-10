14國齊批挺以國立場 美駐UN大使：少對美國說教！

14國批評美國做法，對此美駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）強硬反擊，「少對美國說教！」（歐新社）

2017-12-10 07:54

〔即時新聞／綜合報導〕強勢！美國總統川普承認耶路撒冷為以色列首都，引發巴勒斯坦大規模抗議，聯合國安理會15個理事國緊急開會，其他14國批評美國做法，對此美駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）強硬反擊，「少對美國說教！」

川普承認耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦人連3天在加薩走廊、約旦河西岸抗議，死傷人數已達4死、至少767人傷。綜合外媒報導，聯合國安理會舉行緊急會議討論此事，其他14個理事國砲口一致針對美國，強調耶路撒冷地位由以色列和巴勒斯坦談判決定，是安理會的一貫立場。

會後英國、法國、德國、義大利、瑞典也發表聯合聲明，批評美國的行動「對地區和平無幫助」。不過美駐聯合國大使海莉態度相當強悍，她反批聯合國多年來敵視以色列，美國不容忍那些在以、巴議題「缺乏公信力」的國家對美國說教。

針對此事巴勒斯坦抗議人士表示，「川普說什麼不重要，耶路撒冷的未來不在他手中、不在阿巴斯（巴勒斯坦自治政府主席）或納坦雅胡（以色列總理）手中，只在真主手中！」目前中東地區多國穆斯林已在各地示威抗議美國做法。