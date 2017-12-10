美讚揚伊拉克 終結IS邪惡占領

2017-12-10 02:52

〔中央社〕伊拉克政府今天宣布，歷時3年的掃蕩激進組織伊斯蘭國（IS）戰爭已取得勝利，美國隨即讚揚巴格達當局終結IS對伊拉克的「邪惡占領」，但也警告指出，IS聖戰士仍然構成威脅。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發表聲明說：「伊拉克這項宣布，象徵ISIS（伊斯蘭國的別名）自稱的伊拉克境內『哈里發國』最後殘餘分子已被剷除，生活在那些地區的人民已從ISIS的殘暴掌控中獲解救。」

聲明表示：「美國偕同伊拉克政府強調指出，伊拉克的解放，並不意味反恐，甚至是打擊ISIS，在伊拉克已結束。在對抗一切極端意識形態上，我們必須保持警戒，防範ISIS捲土重來或是出現其他恐怖團體的新威脅。」

IS於2014年展開閃電攻勢，奪占伊拉克首都巴格達以北和以西廣大地區，伊拉克一度瀕臨存亡危機。

在美國為首聯軍發動空襲支援下，伊拉克部隊展開反攻，從IS手中逐一奪回淪陷城鎮，且經常面臨激烈都市巷戰。

諾爾特又說：「在邪惡占領伊拉克廣大地區期間，ISIS顯露其卑劣本質，利用孩童和其他平民充當人肉盾牌，把醫院、清真寺、大學和其他學校變成武器製造和儲存設施，以及從事恐怖活動的基地。對於支援伊拉克安全部隊英勇擊潰這些恐怖分子，全球聯盟一直深感自豪。」

伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）今天稍早前宣布，在與敘利亞接壤邊境展開的掃蕩IS作戰已完成，伊拉克全境已從IS的支配中解放。

阿巴迪在巴格達的記者會中說：「我們的軍隊已全面控制伊拉克和敘利亞邊界，因此我宣布，掃蕩伊斯蘭國的作戰已完成。」