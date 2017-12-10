性騷擾危機 可能反成美民主黨勝選轉機

2017-12-10 00:14

〔中央社〕美國民主黨在性騷擾指控下，本週犧牲國會兩個議席，以期在2018年期中選舉前，取得凌駕在共和黨之上的道德制高點。

法新社報導，對民主黨來說，這是尷尬而不尋常的一週。身為美國國會在位最久議員的民主黨籍聯邦眾議員柯尼爾斯（John Conyers）及自稱「女性捍衛者」的聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken），面臨行為不端指控越演越烈，前後宣布辭職。

然而民主黨當前的危機可能一變而為轉機，尤其若民主黨能藉此展現，他們已採取行動拔除性騷擾毒瘤，而共和黨卻力挺川普總統和參議員補選候選人摩爾（Roy Moore），則情況更將如此。

雖然摩爾遭指控在30多歲時，曾騷擾數名10多歲青少女，其中一人只有14歲，這名阿拉巴馬州前法官仍與民主黨對手瓊斯（Doug Jones）勢均力敵。

多名共和黨員呼籲摩爾棄選，但川普卻予以力挺，昨天敦促支持者在12日的選舉中，「投給摩爾！」

民主黨認為，川普對摩爾的背書支持，以及川普本人競選期間遭指控性騷擾，卻仍然當選，足以證明就在民主黨鏟除問題議員時，共和黨的策略卻是否認指控且打死不退。

民主黨籍參議員凱恩（Tim Kaine）說，佛蘭肯坦承他曾使某些女性承受痛苦，但「摩爾始終拒絕承認這一點。某方面來說，這更糟糕」。

凱恩表示，許多受害者過去認為自己在對性騷擾指控遮遮掩掩的文化下，遭邊緣化。藉由鼓勵他們出面發聲，「我認為我們已經跨越文化防線」，沒有回頭路。