佛州小飛機墜湖 飛行員與2中國乘客恐罹難

美國佛羅里達州昨（8日）發生一架小飛機墜湖事件，推測機上飛行員與2名中國籍男子全數罹難。（圖翻攝WFTV.com）

2017-12-09 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州昨（8日）發生一架小飛機墜湖事件，推測機上飛行員與2名中國籍男子全數罹難。

綜合外媒報導，美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration，FAA）官員表示，這架比奇（Beechcraft）雙引擎飛機，當時正準備飛往奧蘭多桑福德（Sanford）國際機場降落，沒想到於當地時間上午約11點30分墜入佛州中部的哈尼湖（Lake Harney），有記者於現場看到當局將飛機殘骸撈回岸上。

塞米諾爾縣（Seminole）警長辦公室推測，駕駛飛機的為56歲的尼克（Kamalesh Naik），他擔任飛行教學並同時任職於航空公司，這架小飛機則來自當地的飛行學校L3 Airline Academy；而兩名乘客分別為中國籍的22歲Men Tao與23歲Hou Xupeng，當時皆在接受高性能飛行訓練，至今仍未尋獲倖存者。

1名目擊墜機經過的漁民指出，飛機在墜湖之前的飛行高度很低；而居民米勒（Kenneth Miller）則稱，他當時在附近院子工作，突然聽到飛機引擎的轟鳴聲，「那時傳來巨大的爆炸聲，然後就什麼聲音都沒了。」