法國羅浮宮驚傳起火 緊急疏散參觀民眾

位於法國巴黎市中心的羅浮宮在當地時間今下午起火，不過火勢很快就得到控制。（圖擷自推特）

2017-12-09 22:24

首次上稿：22:23

更新時間：22:44

〔即時新聞／綜合報導〕推特上有網友指出，位於法國巴黎市中心的羅浮宮疑似起火。部分外媒報導指出，當地時間下午約3點在羅浮宮內的某處地下室起火，館方為此緊急疏散民眾，不過火勢也很快就被到場的消防人員控制住。

外媒報導指出，法國羅浮宮內的地下室於週六下午發生火災，當地消防部門獲報後已緊急到場滅火，火勢很快就得到控制。

推特上有網友陸續上傳羅浮宮內冒出陣陣黑煙，以及民眾被疏散的相關畫面，目前尚未得知是否有造成傷亡，館方也還未出面說明詳情。

位於法國巴黎的羅浮宮是世界最大的博物館之一，珍藏大量藝術品，其中達文西蒙娜麗莎的微笑、米羅的維納斯雕像、薩莫色雷斯的勝利女神之翼被稱為鎮館三寶。

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