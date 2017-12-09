伊拉克宣布成功驅逐IS 終結3年戰役

伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）今（9日）宣布在該國境內與極端組織「伊斯蘭國」（IS）的3年戰事已正式結束，從IS手中「完全解放」。（路透）

2017-12-09 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克總理阿巴迪（Haider al-Abadi）今（9日）宣布在該國境內與極端組織「伊斯蘭國」（IS）的3年戰事已正式結束，伊拉克武裝部隊也表示，該國從IS手中「完全解放」，並會將其殘黨通通驅逐出境。

綜合外媒報導，阿巴迪於巴格達（Baghdad） 的一場會議上表示：「我們的武裝部隊已完全掌握伊拉克與敘利亞的邊界，因此我宣布我們與IS的戰鬥正式結束；敵人想摧毀我國文明，但我們用團結與決心，在很短的時間內取得了巨大的勝利。」

IS於2014年大舉攻佔了伊拉克北部和巴格達以西的地區，並宣布成立「哈里發國」（caliphate），當時統治約有1000萬人；但過去兩年來，它遭遇了一連串的失敗，先是於今年七月失去了伊拉克第二大城市摩蘇爾（Mosul），上個月又失去了他們的「首都」拉卡（Raqqa）。

敘利亞軍方也於上個月表示，他們已「完全解放」IS於該國的最後一個據點─東部城鎮阿布凱馬勒（Albu Kamal）；俄羅斯軍方並在本月7日宣稱，他們的聯邦武裝部隊於敘利亞領土擊潰IS的任務已經完成。

據報導稱，IS的殘黨現已分散到敘利亞農村中躲避，還有一些跨越邊境逃往土耳其。

但IS的崩潰也引發西亞多國的廣泛恐慌，就怕IS殘黨到處逃竄，會在其他國家進行恐怖攻擊。