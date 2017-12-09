川普認耶路撒冷為以國首都 北韓：老糊塗沒救

美國總統川普（Donald Trump）於台灣時間7日凌晨宣布，正式承認耶路撒冷為以色列首都，還規畫將大使館移往耶城，引發國際關注。（路透）

2017-12-09 19:52

〔即時新聞／綜合報導〕北韓今（9日）透過國營媒體發表聲明，對美國總統川普（Donald Trump）承認耶路撒冷（Jerusalem）為以色列首都加以譴責，並再次嗆聲川普根本是個「老糊塗」。

綜合外媒報導，川普於台灣時間7日凌晨宣布，正式承認耶路撒冷為以色列首都，此舉在國際投下震撼彈，馬上引起各國的嚴厲批判；而幾乎與世隔絕的北韓也加入了全球一面倒的撻伐行列，他們於今（9日）透過媒體發表聲明，表示「強烈譴責」川普的言論，抨擊這是「魯莽又缺德的舉動」，美國要為自己不負責任的發言承擔全部責任，他們並全力聲援巴勒斯坦阿拉伯人合法爭取自身權益。

北韓中央通信社（KCNA）引述外交部發言人的話報導：「考慮到這個精神錯亂的老糊塗曾在聯合國公開呼籲摧毀一個主權國家，這次的舉動也就讓人不意外了啦。」川普曾於8月時警告北韓，若再與美國發生軍事衝突，將讓他們體會到前所未有的「烈焰與怒火（fire and fury）」，接著又在9月於聯合國表示要「徹底摧毀」北韓，還戲稱金正恩是「火箭人」（Rocket Man）；而金正恩幾天後則以個人聲明回嗆，說川普是個「老糊塗」（dotard）。

北韓發言人接著拿以往用來形容該國的詞彙回敬：「不過，（川普）這次的舉動也清楚地向全世界表明，誰才是世界和平與安全的殲滅者，國際社會中的『邊緣人』與『流氓』。」