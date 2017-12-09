不甩中國威嚇 澳洲總理：握有外國干政證據

2017-12-09 20:27

〔即時新聞／綜合報導〕憂心中國勢力「滲透」政壇，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）近日指出，澳洲將禁止來自國外的政治獻金，以打擊和防止國外勢力介入國內政治，此舉雖遭中國堅決否認，不過滕博爾今日再度強調，澳洲握有外國干政的證據，並直指「澳洲人民將起身維護主權及尊嚴！」

澳洲媒體在近半年來輪番指控中國「滲透」，以間諜操控在澳的商人和留學生，並透過獻金影響澳洲的政治進程，滕博爾於本月5日援引「與中國影響力有關令人不安的報告」，明文禁止外國政治獻金、要求代表他國企圖影響澳洲政治者必須登記，以及擴大間諜罪的定義。中國方面則為此發聲明，譴責導致這項立法的媒體報導和圍繞著有關問題展開的公開辯論，並稱「中國無意干涉澳洲內政，也無意通過政治獻金影響澳政治」、「這嚴重傷害雙方關係，我們對澳方表達嚴正抗議」。

來自中國的強硬回應讓許多人認為是企圖威嚇澳洲政府，不過滕博爾今日再度強調，澳洲握有「外國干政」的證據，堅決否決中方的批評，還說工黨參議員鄧森（Sam Dastyari）就是最好的例子。他也呼籲「澳大利亞人民站起來！」

澳洲媒體先前曾報導，中國為了促進自身利益，採取一系列同步行動「滲透」澳洲政壇，鄧森也被爆收受中國富商黃向墨的政治獻金，之後更被媒體公布一段錄音帶，顯示鄧森支持中國的南海政策。鄧森為此辭去數個重要黨職。