西藏拉薩天現奇景！ 眾人仰望絕美「七彩祥雲」

為藏傳佛教聖地、西藏政治、經濟及文化中心的拉薩，近日竟出現了絕美的罕見「七彩祥雲」。（圖取自微博）

2017-12-09 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕作為藏傳佛教聖地、西藏政治、經濟及文化中心的拉薩，近日出現了絕美而罕見的自然景象！薄雲竟有彩光映照，與陽光以及藍天相襯出令人讚嘆的絕景，這朵「七彩祥雲」持續了約30分鐘，看見的路人無一不駐足仰望天空。

綜合外媒報導，「七彩祥雲」出現在4日傍晚6點多，並持續了約30分鐘，由於此景可遇不可求，許多路人都駐足仰望天空，欣賞這難得的美景，同時拿出手機拍攝後上傳到微博，也因此在網路上引起討論。

而拉薩市氣象局的高級工程師李文華表示，天空中的雲稱為「卷雲」，又叫「冰晶雲」，而民間則俗稱「七彩雲」或「彩虹雲」。這個現象的成因是得要陽光照射雲朵的角度恰巧合適，當光線穿過雲朵產生折射與反射，因此在天空上形成美麗的七彩光譜。

李文華也補充，其實「七彩祥雲」的成因與彩虹類似，彩虹是光線被空氣中的水滴折射而產生，而「七彩祥雲」是雲中的冰晶折射太陽光所形成。另外，「七彩祥雲」的持續時間與高空的風速有直接關聯，「若風大則雲移動的速度就快，持續的時間也就短，反之則長。」