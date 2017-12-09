極限運動員失手摔死 疑力竭墜樓畫面曝光

2017-12-09 16:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國26歲極限運動員吳詠寧，過去常在微博上傳玩命挑戰的影片，然而他的帳號從11月8日後就未再更新，直到週三（6日）前隊友發文證實，指吳詠寧已於上月在挑戰時失手摔死，網路上更瘋傳1段疑似是他墜樓前的影片，令不少粉絲看了大呼怵目驚心。

曾當過俗稱龍虎武師的武打演員的吳詠寧，今年初在微博以「極限-詠寧」帳號發表許多玩命的驚險短片，常在無防護措施的情況下徒手攀爬高樓、塔頂或懸掛外牆，被網友稱作「中國極限第一人」，短短幾個月就在各大影音平台吸引上百萬粉絲追蹤。

吳詠寧PO出的自我介紹目前仍高掛其頁面，上面寫著「中國極限高空運動挑戰第一人，無任何保護的情況下完成每一個能完成動作，認真拍好每一個挑戰短片」。他每次發表影片時都不忘提醒觀眾「危險動作，未經訓練請勿模仿」，也曾說自己「一天不玩一下就渾身難受！」

然而，該微博帳號從上月8日後就未再更新，不少粉絲察覺不對勁，紛紛留言問候，但卻未獲得任何回應。從那時起，吳詠寧發生意外的傳言甚囂塵上，直到本月6日吳的隊友發文，證實他上月8日最後一次更新微博後，同天在身體微恙的情況下進行攀爬挑戰，卻不幸從10幾公尺高的高處墜地，由於一直沒有民眾發現，到第2天時被發現時早已不治身亡。

消息傳出後，眾多粉絲紛紛感到惋惜，卻也有一些如「不作死就不會死」等的偏激聲音傳出，對此，死者的友人發文，希望網友們不要對死者冷嘲熱諷，稱吳很苦命，10幾歲出來做武打片替身受盡磨難，薪水更少的可憐，而他之所以拍攝極限短片是希望透過網路直播賺錢，為媽媽治病，沒想到一個失手竟連命都丟了。

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