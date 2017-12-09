震撼影片紀錄北極熊等死畫面 攝影團隊拍到痛哭失聲

全球暖化日益嚴重，北極熊面臨越來越難以生存的環境。（歐新社）

2017-12-09 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕全球暖化日趨嚴重，造成北極浮冰消融，北極熊數量逐漸削減，日前一名加拿大攝影師尼克倫 （Paul Nicklen）與保育團隊至位於北極圈內的巴芬島（Baffin Island）進行拍攝，發現一隻瘦到皮包骨的北極熊，拖著早已肌肉萎縮的後腿，翻找垃圾希望能尋覓食物的畫面，讓一行人流下心痛的眼淚，而有看過影片的網友也難過的說：「我們正在殺死所有的生物，全人類都是共犯」。

綜合外媒報導，保育組織「海洋遺產」（Sea Legacy）今年夏末到加拿大巴芬島探勘，生物學家尼克倫拍到一隻北極熊，原本應該壯碩的身軀，只剩下白色毛髮緊貼住瘦骨嶙峋的軀體，拖著後腳走到當地漁夫的垃圾桶內翻找食物。

尼克倫表示，團隊當時淚流不止，在一篇哀戚的氛圍裡拍下這段畫面，針對網友詢問，為什麼團隊不介入幫忙，尼克倫說，在加拿大餵食野生北極熊是犯法的，況且就算他們出手幫助，也只是暫時延緩牠的死亡，全球2.5萬隻北極熊都是因饑餓而死，而目前根本沒有「解決方案」。科學家直指北極熊將在未來的100年內滅絕。

尼克倫希望這段震撼的影片，能帶給人類啟發，去吃正確的食物、減少砍伐森林、減少碳排放，拯救地球上的生物。

2015年國際自然保育聯盟（IUCN）曾發表研究指出，氣候變遷是全球2.6萬頭北極熊唯一的重大威脅。研究預估，到了2050年，北極熊在棲息地有所改變下，總數恐減少30%。

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