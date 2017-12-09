日本何時同婚合法？ 出櫃議員預測約10年後

2017-12-09 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本最大在野黨立憲民主黨眾議員，也是目前唯一出櫃的國會議員尾辻加奈子認為，日本同婚合法化可能還要等上10年。

《彭博》報導，42歲的立憲民主黨眾議員，推動日本國內LGBT族群平權的尾辻加奈子

指出，日本可能還要經過10年才會立法通過同婚，而當前的第一步，是立法將歧視LGBT族群視為違法。

日本首相安倍晉三政府所屬的自民黨，對LGBT議題較為保守，目前僅呼籲應「更加理解」LGBT群體。尾辻對此表示，沒有法令依據，代表日本同性伴侶沒有繼承權、外國伴侶需要爭取獲得簽證，也可能在貸款或租用公寓方面遇到麻煩，而一旦反歧視LGBT法通過，同婚或同性伴侶關係若未受日本法律保障，便是違法。

但目前日本眾議院465個席次中，立憲民主黨僅有54席，要推動立法必得尋求其他黨派支持。此外，據日本2015年的民調，有51％的受訪者贊成同性婚姻，其中約20歲的青年中有百分之70以上同意，但尾辻說，日本年輕人大部份不關心政治，投票者大多是50歲以上的人，也增加了立法的困難。

日本目前有許多地方政府如東京澀谷區，已陸續開放為同性伴侶提供「與婚姻關係相當」的證書，雖然證書沒有法律效力，但目的在於鼓勵醫院與房東承認此伴侶證書，以盡量保障同志族群得到與合法夫妻相似的待遇。