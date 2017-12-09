無緣中共19大代表後 澤東孫毛新宇再卸一職

2017-12-09 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕47歲的中國前領導人毛澤東嫡孫毛新宇官拜少將，軍旅生涯一路暢通，但先前召開的中共十九大，毛新宇未列入代表名單，引起關注。身兼多職的他，如今又再卸下一個職位，那就是中國扇子藝術學會第5屆理事會會長。

綜合中媒報導，中國扇子藝術學會為中國民政部批准登記，由中國文學藝術界聯合會直接領導，具有獨立法人資格的國家一級社會團體組織，毛新宇則在2010年1月當選會長。

毛新宇曾表示，他喜歡扇子有十多年了，其收藏品約4000多把，在中國可能是數量最多。