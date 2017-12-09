店員「凝視對方雙眼」 持槍搶匪抓糖果落荒而逃

無懼槍口，店員冷靜地凝視搶匪雙眼。（擷取自YouTube）

2017-12-09 14:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州布勞沃德縣（Broward County）週一下午發生1起搶案，1名穿著紅色帽T的搶匪假意購買商品，趁店員刷條碼時掏出手槍欲行搶，不料店員見狀竟毫不慌張，靜靜地凝視著對方雙眼，最終搶匪疑似被盯到心裡發寒，一把抓起櫃檯上的糖果轉身就走出店外。

根據美國《NBC邁阿密》，這起搶劫的完整經過全被監視器錄了下來，只見搶匪先拿了幾樣商品至櫃檯結帳，接著從口袋中掏出1支手槍，並要求店員配合行搶。沒想到店員見狀非常鎮靜，就這樣毫無動作地盯著搶匪看，就連對方再次晃動槍枝示意要錢都仍無動於衷。

面對毫不抵抗卻也不合作的店員，搶匪似乎顯得有些手足無措，持槍的那隻手在緊張及用力之下頻頻發抖，最終只得拿起放在桌上還沒結帳的糖果就轉身離去。當地警長辦公室發出的新聞稿指出，這名店員全程不發一語，也沒有絲毫動作，就這樣用「沉默對抗」逼走了搶匪。

「雖然這次的沉默對抗成功起了作用」警長辦公室發言人進一步表示，「但這種方式十分危險，民眾最好還是順從歹徒以策安全」，警方指出，嫌犯是名20多歲的非裔人士，目前正循線追緝中。

相關影音：