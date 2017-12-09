中國貨滾出家門...日諧星脫到剩內褲喊：這是屈辱！

脫到只剩內褲的加藤步用中文怒吼：「這是屈辱！」（圖翻攝自影片）

2017-12-09 14:30

〔即時新聞／綜合報導〕生活周遭的許多物品不論大小用途，可能有相當高比例都是中國製造，而日本綜藝節目為此特地做了實驗，若是將家中所有的中國製物品全數清除，究竟家裡會變成什麼樣子？日本諧星加藤步親自實驗，想不到整個家竟然幾乎清空，甚至連身上的衣服褲子也得扒光，讓只剩一條內褲的他用中文怒吼：「這是屈辱！」

在這次專題實驗中，節目特別請到3位在家電、衣物與生活用品產業的專家，在加藤步檢查家中物品產地時提供背景知識，而規定也相當嚴格，只要產地標示為中國、物品一部份零件為中國製，甚至是其中一部分原料來自中國就得丟棄。

4個人開始檢查後就有大發現，原來電腦內的DVD撥放器、吸塵器、空調、洗衣機、空氣清淨機、熱水瓶、體重計、土司機，以及天花板的LED燈泡全無一倖免，此外鞋子、衣服、西裝、玩具也全為中國製，最後整理發現，整間房子內有619樣物品全是中國貨。少數倖免的是大型木製家具來自印尼，以及日本製的冰箱。

最後，加藤步連身上穿的衣服也被檢查，發現身上的襯衫、T恤與褲子也全都是中國貨，只好現場扒光到只剩一條內褲。崩潰的加藤步請教了現場專家中文，並大聲怒吼：「這是屈辱！」

節目規定，只要產地標示為中國、物品一部份零件為中國製，甚至是其中一部分原料來自中國就得丟棄。（圖翻攝自影片）