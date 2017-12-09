時機敏感？負責中東情勢 美國副國安顧問鮑爾明年辭職

美國白宮8日宣布，副國安顧問鮑爾（Dina Powell）將在明年辭職。（路透）

2017-12-09 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮8日宣布，副國安顧問戴娜‧鮑爾（Dina Powell）將在明年辭職，然而，鮑爾長期負責川普政府在中東情勢的外交政策，對於在此敏感時機宣布，白宮只表示鮑爾只是依照原定計畫，「與耶路撒冷議題無關」。

綜合外媒報導，在埃及出生的鮑爾能說流利的阿拉伯語，曾在跨國銀行控股公司集團高盛銀行擔任要職。當時為輔佐川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）倡導女性創業，今年1月份受川普任職，同時身兼白宮中東政策的最高顧問，對於川普5月的中東行功不可沒，也協助川普女婿庫許納（Jared Kushner）恢復以色列－巴勒斯坦和平進程。

川普於7日宣布耶路撒冷為以色列首都引起全球譁然，外界更憂心將引起中東地區激烈衝突，對於在敏感時機宣布鮑爾辭職，白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）表示，鮑爾原先就計畫任職一年，之後回到紐約，她的離開與耶路撒冷議題無關。

鮑爾在白宮內可說是屬於重視多國合作的「全球化派」，與她立場相近的還有美國國務卿提勒森（Rex Wayne Tillerson）。另外，美國國家經濟委員會（NEC）主席科恩（Gary Cohn）、伊凡卡夫婦則是猶太教徒。外界認為鮑爾的離去，可能會刺激更多同派系成員離去，讓經濟民族主義派與保守強硬派之間的平衡崩裂。