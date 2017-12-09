中國2017媒體十大流行語 「擼起袖子加油幹」上榜

2017-12-09 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京語言大學，國家語言資源監測與研究平面媒體中心，研究出「2017年度中國媒體十大流行語」，其中包括19大、科技與中國政府的施政標語，如「擼起袖子加油幹」、「不忘初心，牢記使命」等。

據《香港明報》報導，中國北京語言大學，國家語言資源監測與研究平面媒體中心，透過收集中國今年1月1日至11月底的國內15份主流報刊文本，分析出十大流行語，包括：

「十九大」：指中國共產黨今年10月18日至24日，於北京召開的第十九全國代表大會。期間選出中共新一屆最高領導層。

「新時代」：為習近平在十九大上的工作報告內容，原文為「中國特色社會主義進入了新時代」。

「共享」：指中國最近發展的共享經濟，如共享單車、汽車、雨傘等。

「雄安新區」：中國國務院於河北省保定市設立的國家級新區。據官方說明，現位於北京，但無助首都運作的機構將搬遷至雄安新區。

「金磚國家」：指中國、俄羅斯、印度、巴西和南非。中國今年1月接任「金磚國家」主席國，金磚國家領導人會今年9月也於廈門舉行。

「人工智能」：指中國國務院發表的《新一代人工智能發展規劃》，提出中國至2030年時，發展人工智能的目標、任務等計畫。

「人類命運共同體」：出現於習近平的十九大工作報告內文，全句為「堅持和平發展道路，推動構建人類命運共同體」。

「天舟一號」：指中國今年4月20日發射的首架貨運太空船，並於4月27日成功與太空實驗室「天宮二號」完成軌道補加推進劑作業。

「擼起袖子加油幹」：源於習近平今年的新年賀辭，意指中國共產黨和人民一起打拚。

「不忘初心，牢記使命」：源自19大主題，全文為「不忘初心，牢記使命，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥」。

中國北京上月18日的大興火災，引起北京市委書記蔡奇驅趕「低端人口」。台灣台師大政治所教授范世平對此批評，共產黨現在粗暴對待無產階級，習近平談的「莫忘初心」、「小康社會」在哪？