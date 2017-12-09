人類祖先換人做？367萬歲清秀佳人 真面目首度曝光

2017-12-09 12:18

〔即時新聞／綜合報導〕南非約翰尼斯堡金山大學教授克拉克（Ron Clarke），1994年與團隊，在Sterkfontein洞穴發現一具367萬年前的清秀佳人「小腳」（Little Foot），她也是目前考古發現中，最古老、最完整的史前人骨。近日「小腳」在金山大學展出，這是她首度在世人面前亮相。

綜合媒體報導，克拉克表示，經鑑定發現，「小腳」應年僅20歲，短臂小手睡在樹上，但不是人猿，較像是人類，生前不幸意外跌落洞穴而死，取名叫「小腳」，是為了紀念雙方的「初次相遇」，即一片「小腳骨」。「小腳」的其餘骨骸，則於1997年在鈣化的岩石洞穴中被發現，爾後耗費20年的時間，挖鑿、清理、重建、鑄造與分析。

克拉克說，「小腳」的發現，不僅是研究人類起源的歷史上，最顯著的一具化石，挖掘過程也十分艱困，考古人員得在暗無天日的環境下，仔細探究鑲在角礫岩壁上的骨頭，一旦露出骨骼表面，須以雕刻工具謹慎鑿下取出，以防脆弱不堪、價值連城的化石，受到破壞。

報導指出，此一洞穴系統不僅出土「小腳」，在1930年代，就因發現南方古猿（Australopithecus）遺址而聲名大噪，「小腳」也被認為與其密不可分。據悉，「小腳」是挖出的史前人骨裡，最完整的一具，也是最古老的人類化石，比在衣索比亞發現、堪稱人類祖先的「露西」，似乎還早了近50萬年，近日將在金山大學，獻出公開亮相處女秀。